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Норвегия увеличит расходы из Фонда благосостояния для помощи Украине

Фото: премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В ближайшие годы Норвегия увеличит расходы из своего суверенного фонда для финансирования военной и гражданской помощи Украине.

Об этом заявил в парламенте премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фонд благосостояния этой скандинавской страны с капиталом в 1,3 трлн долларов, являющийся одним из крупнейших в мире инвесторов, фиксирует резкий рост притока доходов, поскольку цены на норвежскую нефть и газ резко выросли после вторжения России в Украину.

Премьер-министр не уточнил, сколько денег Норвегия потратит на помощь Украине, но сказал, что это будет многолетнее обязательство.

"Это приведет к временному увеличению расходов из суверенного фонда благосостояния", - сказал Стере.

Он добавил, что дополнительные расходы не должны повлиять на внутреннюю экономику Норвегии и на процентные ставки.

Напомним, Норвежский фонд благосостояния, один из крупнейших инвесторов в мире увеличился за 2022 год на 8,9 млрд долларов, несмотря на убытки от вложений в акции.

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