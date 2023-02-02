Норвегия увеличит расходы из Фонда благосостояния для помощи Украине

Фонд благосостояния этой скандинавской страны с капиталом в 1,3 трлн долларов, являющийся одним из крупнейших в мире инвесторов, фиксирует резкий рост притока доходов, поскольку цены на норвежскую нефть и газ резко выросли после вторжения России в Украину.

Премьер-министр не уточнил, сколько денег Норвегия потратит на помощь Украине, но сказал, что это будет многолетнее обязательство.

"Это приведет к временному увеличению расходов из суверенного фонда благосостояния", - сказал Стере.

Он добавил, что дополнительные расходы не должны повлиять на внутреннюю экономику Норвегии и на процентные ставки.