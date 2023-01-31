Фонд добробуту Норвегії зазнав рекордних збитків на 164 млрд доларів: у чому причина

Норвезький фонд добробуту, один із найбільших інвесторів у світі, повідомив про рекордні збитки у розмірі 1,64 трлн крон (164,4 млрд доларів) за 2022 рік. Акції та облігації у портфелі фонду постраждали від війни Росії проти України та інфляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми інвестуємо у 9000 компаній у 70 країнах світу. Сховатися просто ніде", - заявив на прес-конференції голова фонду Микола Танген.

Найбільша втрата на фондовому ринку припала на частку фонду в Amazon, вартість якої знизилася на 56 млрд крон, за нею були втрати акцій Meta Platforms, власника Facebook, на 52 млрд крон і в Tesla на 47 млрд крон.

Проте, попри рекордні збитки, вартість фонду зросла загалом на 89 млрд крон або 8,9 млрд доларів у річному обчисленні, частково через слабку норвезьку валюту та рекордний приплив грошових коштів на 1,1 трлн крон.

Фонд інвестує прибутки норвезької держави від видобутку нафти. Будучи великим експортером сирої нафти та найбільшим постачальником газу до Європи після падіння потоків російського газу, Норвегія виграла від високих цін на енергоносії через війну РФ проти України.

"Ми повинні дуже добре усвідомлювати той факт, що приплив стався на трагічному тлі в Європі. Але це окремий математичний факт, що коли ціни на нафту і газ вищі, в уряду більше доходів і більше притоку до фонду", - сказав Танген.

Фонд також інвестує в облігації, нерухомість та проекти в галузі відновлюваних джерел енергії. Рентабельність інвестицій фонду у 2022 році становила мінус 14,1%. Попередній найбільший збиток склав 633 мільярди крон у 2008 році.

З 2019 по 2021 рік прибуток фонду перевищував 1 трлн крон, що в сукупності становило понад 4 трлн крон.

Танген сказав, що інфляція, як і раніше, викликатиме занепокоєння.

"Інфляція залишається фактором ризику і, зокрема, пов'язана з тим, що станеться, коли Китай справді почне діяти у сфері споживання, тому що це може сильно вплинути на ціни в усьому світі", - сказав Танген агентству Reuters.

"І тоді, звичайно, ми все ще маємо геополітичні гарячі точки", - додав він.