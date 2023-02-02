Норвегия увеличит расходы из Фонда благосостояния для помощи Украине
В ближайшие годы Норвегия увеличит расходы из своего суверенного фонда для финансирования военной и гражданской помощи Украине.
Об этом заявил в парламенте премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Фонд благосостояния этой скандинавской страны с капиталом в 1,3 трлн долларов, являющийся одним из крупнейших в мире инвесторов, фиксирует резкий рост притока доходов, поскольку цены на норвежскую нефть и газ резко выросли после вторжения России в Украину.
Премьер-министр не уточнил, сколько денег Норвегия потратит на помощь Украине, но сказал, что это будет многолетнее обязательство.
"Это приведет к временному увеличению расходов из суверенного фонда благосостояния", - сказал Стере.
Он добавил, что дополнительные расходы не должны повлиять на внутреннюю экономику Норвегии и на процентные ставки.
Напомним, Норвежский фонд благосостояния, один из крупнейших инвесторов в мире увеличился за 2022 год на 8,9 млрд долларов, несмотря на убытки от вложений в акции.
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