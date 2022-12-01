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Норвегія збільшить кількість інструкторів для навчання українських солдатів

Фото: Норвегія збільшить кількість інструкторів для навчання українських солдатів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Норвегія направить вдвічі більше військових інструкторів для підготовки українських військовослужбовців наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони Норвегії.

Влада Норвегії має намір у 2023 році збільшити кількість інструкторів з військової підготовки українських солдатів з 75 до 150 осіб.

"Таким чином, королівство прагне розширити свій внесок у місію Євросоюзу з навчання українських військових", - наголошується в тексті.

Раніше влада Норвегії виділила близько 15 млн доларів на підготовку військовослужбовців Збройних сил України.

Нагадаємо, що Нідерланди, Естонія та Норвегія передадуть Україні мобільний польовий госпіталь, який допоможе рятувати життя поблизу лінії фронту.

Норвегія передала Україні п'ять військових автобусів швидкої допомоги. Це відбулось завдяки діяльності Євроатлантичний координаційний центр НАТО з реагування на стихійні лиха.

Норвегія передає Україні артилерійську установку та зимовий військовий одяг. Країна продовжить підтримувати Збройні сили України і в майбутньому.

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