Норвегія замовила фрегати у Британії для захисту від російських загроз на морі

Міністерство оборони Норвегії оголосило про підписання масштабної угоди з Великою Британією на придбання п’яти сучасних військових кораблів вартістю 10 мільярдів фунтів стерлінгів.

Йдеться про фрегати типу 26, які будують у Глазго для протидії підводним човнам та зміцнення оборони східного флангу НАТО.

Це замовлення є частиною більшого плану - формування у Північній Європі флоту з щонайменше 13 протичовнових кораблів, що працюватимуть у тісній взаємодії союзників.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі назвав дану угоду "поглибленням стратегічного партнерства з Норвегією" та наголосив: "З Норвегією ми будемо разом навчати, діяти, стримувати та - за необхідності - боротися".

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре в свою чергу зазначив, що країна потребує нових кораблів, адже нині стикається з "найсерйознішою безпековою ситуацією з часів Другої світової війни". Зростає також увага до захисту підводних кабелів та критичної інфраструктури на тлі війни Росії проти України та її агресивних дій у регіоні.

Крім оборонного значення, угода має й економічний ефект: вона підтримає близько 2000 робочих місць у компанії BAE Systems та ще стільки ж у суміжних виробництвах.

Прем’єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер відзначив, що цей контракт "зміцнює національну безпеку і водночас створює добре оплачувані робочі місця від учнів до інженерів".

Що відомо про британські фрегати типу 26

Британські фрегати типу 26, які замовила Норвегія, це багатофункціональні військові кораблі з акцентом на боротьбу з підводними човнами (Anti-Submarine Warfare, ASW).

Їх розробила компанія BAE Systems, будують кораблі у Глазго.

Type 26 оснащені потужними системами протичовнової та протиповітряної оборони, здатні запускати крилаті ракети та виконувати тривалі місії у відкритому морі. На борту передбачені ангар і палуба для вертольотів Merlin або Wildcat, а також безпілотників.

Фрегати відзначаються малошумністю, що дозволяє ефективно виявляти ворожі субмарини, і водночас мають універсальне озброєння для різних типів операцій НАТО. Подібні кораблі вже замовили Австралія та Канада, що підкреслює їхню стратегічну цінність.