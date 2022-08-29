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Норвегия выделит 200 млн долларов на покупку газа для Украины

Новина українською →
Норвегия, Понедельник 29 августа 2022 15:55
Норвегия выделит 200 млн долларов на покупку газа для Украины Фото: премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Правительство Норвегии предлагает выделить более 200 млн долларов (2 млрд норвежских крон) на обеспечение Украины газом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Finansavisen.

"Война означает, что Украина остро нуждается во внешней поддержке. Украина попросила Норвегию взять на себя ведущую роль в обеспечении доступа к энергии. Сейчас мы предлагаем потратить 2 млрд норвежских крон, чтобы украинцы могли покупать газ осенью и зимой", - сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре во время нефтяной ярмарки ONS-22 в Ставангере.

Отмечается, что когда Стёре был в Киеве в июле, он объявил, что Норвегия увеличит свою поддержку Украины до 10 млрд норвежских крон в 2022 и 2023 годах.

На ярмарке, в президент Украины Владимир Зеленский участвовал онлайн, Стёре сказал, что два из десяти миллиардов пойдут на покупку газа для Украины в 2022 году.

"Наш вклад в закупку газа, среди прочего, поможет сохранить тепло в больницах и школах Украины этой зимой, а также предоставит больше возможностей для приготовления горячей пищи", - сказал Стёре.

Ранее сообщалось, что Норвегия сократит поставки газа в Европу из-за ремонтов, при этом некоторые работы будут отложены в этом году.

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