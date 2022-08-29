Норвегия выделит 200 млн долларов на покупку газа для Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Finansavisen .

"Война означает, что Украина остро нуждается во внешней поддержке. Украина попросила Норвегию взять на себя ведущую роль в обеспечении доступа к энергии. Сейчас мы предлагаем потратить 2 млрд норвежских крон, чтобы украинцы могли покупать газ осенью и зимой", - сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре во время нефтяной ярмарки ONS-22 в Ставангере.

Отмечается, что когда Стёре был в Киеве в июле, он объявил, что Норвегия увеличит свою поддержку Украины до 10 млрд норвежских крон в 2022 и 2023 годах.

На ярмарке, в президент Украины Владимир Зеленский участвовал онлайн, Стёре сказал, что два из десяти миллиардов пойдут на покупку газа для Украины в 2022 году.