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Норвегія закриє останню шпаринку для виїзду жителів Росії на автомобілях

Фото: мешканцям Росії закриють останню шпаринку до Європи (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Норвегія заборонить ввезення автомобілів на російських номерах. Вона стане останньою прикордонною країною Європи, куди росіяни раніше могли проникнути на своїх авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.

"Як і Фінляндія, Норвегія запровадить обмеження на ввезення та використання в Норвегії автомобілів, зареєстрованих у Росії. Зараз ми розглядаємо, як це зробити, і швидко вживемо з ефективних заходів", - заявив держсекретар Ейвінд Вад Петерссон.

Раніше Єврокомісія видала нове керівництво щодо правил санкцій проти Росії. Це призвело до того, що низка країн посилювала правила перетину кордону російськими автомобілями, заборонивши їхнє ввезення.

Естонія, Литва та Латвія оголосили 13 вересня, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію автомобілі з російськими номерами. Потім аналогічні рішення ухвалили Фінляндія та Польща.

Норвегія не є членом ЄС, але підтримує всі санкції Брюсселя проти Росії. Протяжність кордону Норвегії з Росією - близько 200 км. Норвегія поки що дозволяла тимчасове використання автомобілів з російськими номерами.

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