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Норвегия закроет последнюю лазейку для выезда жителей России на автомобилях

Фото: жителям России закроют последнюю лазейку в Европу (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Норвегия запретит ввоз автомобилей на российских номерах. Она станет последней приграничной страной Европы, куда жители России раньше могли проникнуть на своих авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.

"Как и Финляндия, Норвегия введет ограничения на ввоз и использование в Норвегии автомобилей, зарегистрированных в России. Сейчас мы рассматриваем, как это сделать, и быстро примем с эффективные меры", - заявил госсекретарь Эйвинд Вад Петерссон.

Ранее Еврокомиссия издала новое руководство по правилам санкций против России. Это привело к тому, что ряд стран ужесточали правила пересечения границы российскими автомобилями, запретив их ввоз.

Эстония, Литва и Латвия объявили 13 сентября, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию автомобили с российскими номерами. Затем аналогичные решения приняли Финляндия и Польша.

Норвегия не является членом ЕС, но поддерживает все санкционные меры Брюсселя против России. Протяженность границы Норвегии с Россией - около 200 км. Норвегия пока разрешала временное использование автомобилей с российскими номерами.

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