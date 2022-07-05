Норвегія виділить 1 млрд євро на підтримку України

Уряд Норвегії виділить 1 мільярд євро на підтримку України. Кошти перераховуватимуть протягом двох років.

Про це заявила міністр міжнародного розвитку Норвегії Анне Беате Твіннерейм, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію конференції в Лугано.