Норвегія виділить 1 млрд євро на підтримку України
Уряд Норвегії виділить 1 мільярд євро на підтримку України. Кошти перераховуватимуть протягом двох років.
Про це заявила міністр міжнародного розвитку Норвегії Анне Беате Твіннерейм, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію конференції в Лугано.
"Це на додачу до 200 мільйонів євро, які ми надали з лютого. Наше фінансування буде використано на гуманітарну допомогу, бюджетну підтримку та зусилля з відновлення. Також продовжимо надавати значну військову підтримку", - заявила вона.
Нагадаємо, Україна представила план відновлення країни, який розрахований на 10 років.
Раніше повідомлялося, що Європейська комісія запропонувала запустити міжнародну платформу, за допомогою якої залучатимуться інвестиції для України.
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