Норвегія вводить заборону на в'їзд автомобілів із російською реєстрацією

"У відповідь на війну, яку Росія веде проти України проти міжнародного права, Норвегія запроваджує подальше посилення обмежувальних заходів проти Росії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що буде заборонено в'їжджати зареєстрованим у Росії легковим автомобілям із дев'ятьма і менше місцями. Йдеться і про заборону на ввезення проміжних транспортних засобів.

Водночас Норвегія вводить деякі винятки. Зміни набудуть чинності опівночі ночі вівторка, 3 жовтня.

"Норвегія разом із союзниками та однодумцями реагує на жорстоку агресивну війну, яку Росія веде проти України. Важливо, щоб санкції були ефективними, щоб ми запобігли якомога більше доходів, необхідних російській державі для фінансування війни", - сказала міністр закордонних справ Аннікен Хуітфельдт.

Деталі заборони на в'їзд до Норвегії

Європейська комісія опублікувала 8 і 12 вересня оновлені рекомендації щодо проміжного імпорту, зокрема, автомобілів, зареєстрованих у Росії.

Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва і Польща дотрималися директиви Європейської комісії більше не дозволяти зареєстрованим у Росії автомобілям перетинати кордон ЄС, за деякими винятками. Тепер Норвегія вводить аналогічні заходи.

Уточнення обмежень означає, серед іншого, що зареєстровані в Росії легкові автомобілі з дев'ятьма або меншими місцями більше не можуть бути ввезені в Норвегію, навіть при ввезенні проміжних транспортних засобів.

Норвегія ввела низку винятків

Однак це положення не поширюється на транспортні засоби з десятьма і більше сидіннями. Таким чином, кордон, як і раніше, можна перетинати, наприклад, на мікроавтобусах і автобусах через прикордонну станцію Стурскуг, як це відбувається зараз.

"Норвегія також запроваджує певні винятки. Виняток зроблено для транспортних засобів, що належать громадянам Норвегії або громадянам Європейської економічної зони, які постійно проживають у Росії, або членам їхніх сімей", - йдеться у заяві МЗС.

Винятки були зроблені для транспортних засобів, які необхідні з гуманітарних причин, наприклад, у разі гострого захворювання, смерті або сімейного поховання.

Винятки також становлять дипломатичні транспортні засоби та транспортні засоби, що належать міжнародним організаціям або кур'єрським службам держави.

Заборона на в'їзд авто з російськими номерами

13 вересня Естонія, Литва та Латвія оголосили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію автомобілі з російськими номерами.

Так, у разі прибуття на кордон машини з російською реєстрацією водій і пасажири повинні будуть змушені повернутися до РФ, або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.

Потім стало відомо, що Фінляндія слідом за країнами Балтії має намір заборонити в'їзд легкових автомобілів з російською реєстрацією.