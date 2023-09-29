Норвегия вводит запрет на въезд автомобилей с российской регистрацией

"В ответ на войну, которую Россия ведет против Украины против международного права, Норвегия вводит дальнейшее усиление ограничительных мер против России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что будет запрещено въезжать зарегистрированным в России легковым автомобилям с девятью и менее местами. Речь идет и о запрете на ввоз промежуточных транспортных средств.

В то же время Норвегия вводит некоторые исключения. Изменения вступят в силу в полночь ночи вторника, 3 октября.

"Норвегия вместе с союзниками и единомышленниками реагирует на жестокую агрессивную войну, которую Россия ведет против Украины. Важно, чтобы санкции были эффективными, чтобы мы предотвратили как можно больше доходов, необходимых российскому государству для финансирования войны", - сказала министр иностранных дел Анникен Хуитфельдт.

Детали запрета на въезд в Норвегию

Европейская комиссия опубликовала 8 и 12 сентября обновленные рекомендации по промежуточному импорту, в частности, автомобилей, зарегистрированных в России.

Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша придерживались директивы Европейской комиссии больше не позволять зарегистрированным в России автомобилям пересекать границу ЕС, за некоторыми исключениями. Теперь Норвегия вводит аналогичные меры.

Уточнение ограничений означает, среди прочего, что зарегистрированные в России легковые автомобили с девятью или меньшими местами больше не могут быть ввезены в Норвегию, даже при ввозе промежуточных транспортных средств.

Норвегия ввела ряд исключений

Однако это положение не распространяется на транспортные средства с десятью и более сиденьями. Таким образом, границу по-прежнему можно пересекать, например, на микроавтобусах и автобусах через пограничную станцию Стурскуг, как это происходит сейчас.

"Норвегия также вводит определенные исключения. Исключение сделано для транспортных средств, принадлежащих гражданам Норвегии или гражданам Европейской экономической зоны, которые постоянно проживают в России, или членам их семей", - говорится в заявлении МИД.

Исключения были сделаны для транспортных средств, которые необходимы по гуманитарным причинам, например, в случае острого заболевания, смерти или семейного захоронения.

Исключения также составляют дипломатические транспортные средства и транспортные средства, принадлежащие международным организациям или курьерским службам государства.

Запрет на въезд авто с русскими номерами

13 сентября Эстония, Литва и Латвия объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию автомобили с российскими номерами.

Так, в случае прибытия на границу машины с российской регистрацией водитель и пассажиры должны будут вынуждены вернуться в РФ или они смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.

Затем стало известно, что Финляндия вслед за странами Балтии намерена запретить въезд легковых автомобилей с российской регистрацией.