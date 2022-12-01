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Норвегія виграла першу чоловічу естафету в біатлоні, збірна України фінішувала дев'ятою

Фото: Йоганнес Бьо біг останнім у складі збірної Норвегії (facebook.com/johannesthingnesboe)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою збірної Норвегії завершилася перша естафета серед чоловіків у біатлонному сезоні 2022/23. Українська команда завершила перегони в топ-10.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Золоті нагороди дісталися норвежцям. Команда в складі Крістіансена, Лейгрейда та братів Бьо пройшла дистанцію за 1:19:26,2 годин.

Скандинави обійшлися без штрафних кіл і використали лише 7 додаткових патронів. Другою в естафаті з понад 40-секундним відставанням фінішувала збірна Німеччини (+8 патронів). Доповнила подіум збірна Франції (+1:05,9 і 9 зайвих патронів).

У складі збірної України гонку розпочав Артем Прима та передав естафету Дмитру Підручному дев'ятим. Той після двох рубежів опустився на 13-те місце, але згодом Богдан Цимбал і Артем Дудченко відвоювали позиції. На фініші "синьо-жовті" стали дев'ятими.

Усього українські біатлоністи використали 13 додаткових патронів. Однак, четвірка пройшла дистанцію без штрафних кіл. Попередній сезон збірна України завершила на 10-й сходинці в заліку національних команд.

Підсумки біатлонної естафети 4x7,5 км, чоловіки:

  1. Норвегія
  2. Німеччина (+43,9)
  3. Франція (+1:05,9)

...

9. Україна (+2:48,8)

До слова, швед Понсілуома виграв біатлонний спринт у чоловічих змаганнях.

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