Норвегия выиграла первую мужскую эстафету в биатлоне, сборная Украины финишировала девятой

Золотые награды достались норвежцам. Команда в составе Кристиансена, Лейгрейда и братьев Бе прошла дистанцию ​​за 1:19:26,2 часов.

Скандинавы обошлись без штрафных кругов и использовали всего 7 дополнительных патронов. Второй в эстафате с более чем 40-секундным отставанием финишировала сборная Германии (+8 патронов). Дополнила подиум сборная Франции (+1:05,9 и 9 лишних патронов).

В составе сборной Украины гонку начал Артем Прима и передал эстафету Дмитрию Пидручному девятым. Тот после двух рубежей опустился на 13 место, но впоследствии Богдан Цимбал и Артем Дудченко отвоевали позиции. На финише "сине-желтые" стали девятыми.

Всего украинские биатлонисты использовали 13 дополнительных патронов. Однако четверка прошла дистанцию ​​без штрафных кругов. Предыдущий сезон сборная Украины завершила на 10-й строчке в зачете национальных команд.

Итоги биатлонной эстафеты 4x7,5 км, мужчины:

Норвегия Германия (+43,9) Франция (+1:05,9)

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9. Украина (+2:48,8)