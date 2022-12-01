Норвегия выиграла первую мужскую эстафету в биатлоне, сборная Украины финишировала девятой

Уверенной победой сборной Норвегии завершилась первая эстафета среди мужчин в биатлонном сезоне 2022/23. Украинская команда завершила гонку в топ-10.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.
Золотые награды достались норвежцам. Команда в составе Кристиансена, Лейгрейда и братьев Бе прошла дистанцию за 1:19:26,2 часов.
Скандинавы обошлись без штрафных кругов и использовали всего 7 дополнительных патронов. Второй в эстафате с более чем 40-секундным отставанием финишировала сборная Германии (+8 патронов). Дополнила подиум сборная Франции (+1:05,9 и 9 лишних патронов).
В составе сборной Украины гонку начал Артем Прима и передал эстафету Дмитрию Пидручному девятым. Тот после двух рубежей опустился на 13 место, но впоследствии Богдан Цимбал и Артем Дудченко отвоевали позиции. На финише "сине-желтые" стали девятыми.
Всего украинские биатлонисты использовали 13 дополнительных патронов. Однако четверка прошла дистанцию без штрафных кругов. Предыдущий сезон сборная Украины завершила на 10-й строчке в зачете национальных команд.
Итоги биатлонной эстафеты 4x7,5 км, мужчины:
...
9. Украина (+2:48,8)
К слову, швед Понсилуома выиграл биатлонный спринт в мужских соревнованиях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.