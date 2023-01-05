Норвегія відправила Україні нову партію артилерійських снарядів: названа кількість

Снаряди можуть використовуватись для декількох видів озброєнь, у тому числі для самохідних гаубиць M-109.

Міністр оборони Норвегії Бьорн Арілд Грам заявив, що його країна продовжить постачати ЗСУ зброю.

"Україна потребує термінової допомоги, і тому ми продовжуємо вивчати, що ще може бути надано із запасів збройних сил. Ми також вивчаємо, що можна отримати безпосередньо від виробника, щоб допомогти ще більше", - сказав Грам.

Раніше Норвегія вже надала Україні 23 самохідні гаубиці M-109, 160 ракет повітря-земля Hellfire, 3 реактивні установки залпового вогню MLRS, 4 тисячі протитанкових ракет, понад 1750 бронежилетів, 3 тисячі захисних касок і 15 тисяч сухих пайків.