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Норвегія відправила Україні чверть свого парку танків Leopard 2

Фото: прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Норвегія відправляє в Україну вісім танків Leopard 2, щоб зміцнити військову міць у війні проти Росії. Додатково буде надано ще чотири танки спеціального призначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що "як ніколи важливо підтримати боротьбу України за волю".

Крім танків Leopard 2, які становлять майже чверть всього парку бойових машин, Норвегія має намір надати чотири інші танки спеціального призначення залежно від того, яка підтримка потрібна Україні.

Міністерство оборони країни заявило, що воно також профінансує додаткові боєприпаси та будь-які необхідні запасні частини.

Цього тижня українські солдати розпочали тренування на німецьких танках Leopard 2 у Польщі та Німеччині.

Нагадаємо, найближчими роками Норвегія збільшить витрати зі свого суверенного фонду для фінансування військової та цивільної допомоги Україні.

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НорвегияВійна Росії проти України