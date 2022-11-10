Фото: Норвегія виділить близько 144 мільйонів доларів на підтримку України (Getty Images)

Уряд Норвегії готується виділити близько 144 мільйонів доларів на підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Норвегії.