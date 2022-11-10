Норвегия выделит около 144 миллионов долларов в поддержку Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Норвегии.

Как заявил министр обороны Норвегии Берн Арилда Грамм, правительство Норвегии готовится внести в поддержку Украины около 1,5 миллиарда крон (около 144 миллионов долларов) в Международный фонд, возглавляемый Великобританией. Ранее страна уже предоставила фонду около 400 миллионов норвежских крон.

По словам Министра обороны Норвегии, эти средства были использованы для приобретения беспилотников, оборудования для глушения беспилотников и артиллерийских снарядов.