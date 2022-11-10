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Норвегия выделит около 144 миллионов долларов в поддержку Украины

Новина українською →
Норвегия, Четверг 10 ноября 2022 18:12
Норвегия выделит около 144 миллионов долларов в поддержку Украины Фото: Норвегия выделит около 144 миллионов долларов в поддержку Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Норвегии готовится выделить около 144 миллиона долларов в поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Норвегии.

Как заявил министр обороны Норвегии Берн Арилда Грамм, правительство Норвегии готовится внести в поддержку Украины около 1,5 миллиарда крон (около 144 миллионов долларов) в Международный фонд, возглавляемый Великобританией. Ранее страна уже предоставила фонду около 400 миллионов норвежских крон.

По словам Министра обороны Норвегии, эти средства были использованы для приобретения беспилотников, оборудования для глушения беспилотников и артиллерийских снарядов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Норвегия повышает уровень готовности Вооруженных сил. Политика безопасности страны, как отметил премьер Йонас Гар Стере, находится в самой серьезной ситуации за последние десятилетия.

Также раньше мы писали, что Норвегия ввела очередные санкции против физических и юридических лиц России.

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