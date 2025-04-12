Норвегія виділить 830 млн євро на підготовку українських військових

Норвегія надасть 10 мільярдів крон (830 мільйонів євро) на підготовку та оснащення української бригади. Проєкт реалізують спільно з країнами Північної Європи та Балтії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерстві оборони Норвегії.
Про це повідомив міністр оборони країни Торе Оншуус Сандвік під час зустрічі Координаційної групи з питань оборони України в Брюсселі 11 квітня.
Бригада формується у співпраці з країнами Північної Європи та Балтії. Йдеться не про створення абсолютно нової частини, а про підсилення вже наявних українських бригад - меншими підрозділами, які можуть швидко інтегруватися.
За словами Сандвіка, Норвегія відіграє провідну роль у цій ініціативі, беручи участь у постачанні обладнання, боєприпасів та у підготовці військових.
Метою є створення повноцінної бойової одиниці сухопутних військ, яка здатна діяти самостійно. Кількість особового складу бригади зазвичай становить від 3 до 5 тисяч військових. Проєкт є гнучким і масштабованим.
Окремо міністр оборони Норвегії провів зустріч з українським колегою Рустемом Умеровим. Обговорювали також підтримку України в межах інших міжнародних ініціатив.
Зокрема, Норвегія приєдналася до коаліції безпілотників та підписала меморандум про вступ до коаліції з радіоелектронної боротьби (РЕБ). Внесок до пакета під керівництвом Великої Британії передбачає постачання радарних систем та дронів.
Зазначимо, що Норвегія залишається одним з основних союзників України.
У листопаді 2024 року парламентські партії Норвегії домовилися виділити 35 млрд норвезьких крон (3,2 млрд доларів) на допомогу Україні у 2025 році.
Раніше в проєкті держбюджету Норвегії заклали на допомогу Україні у 2025 році тільки 15 млрд крон (близько 1,3 млрд доларів). Однак це викликало невдоволення в опозиційних партій, і бюджет було переглянуто.
Після цього президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере і подякував за збільшення допомоги.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.