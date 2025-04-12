Норвегія виділить 830 млн євро на підготовку українських військових

Про це повідомив міністр оборони країни Торе Оншуус Сандвік під час зустрічі Координаційної групи з питань оборони України в Брюсселі 11 квітня.

Бригада формується у співпраці з країнами Північної Європи та Балтії. Йдеться не про створення абсолютно нової частини, а про підсилення вже наявних українських бригад - меншими підрозділами, які можуть швидко інтегруватися.

За словами Сандвіка, Норвегія відіграє провідну роль у цій ініціативі, беручи участь у постачанні обладнання, боєприпасів та у підготовці військових.

Метою є створення повноцінної бойової одиниці сухопутних військ, яка здатна діяти самостійно. Кількість особового складу бригади зазвичай становить від 3 до 5 тисяч військових. Проєкт є гнучким і масштабованим.

Окремо міністр оборони Норвегії провів зустріч з українським колегою Рустемом Умеровим. Обговорювали також підтримку України в межах інших міжнародних ініціатив.

Зокрема, Норвегія приєдналася до коаліції безпілотників та підписала меморандум про вступ до коаліції з радіоелектронної боротьби (РЕБ). Внесок до пакета під керівництвом Великої Британії передбачає постачання радарних систем та дронів.