Норвегия выделит 830 млн евро на подготовку украинских военных

Об этом сообщил министр обороны страны Торе Оншуус Сандвик во время встречи Координационной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе 11 апреля.

Бригада формируется в сотрудничестве со странами Северной Европы и Балтии. Речь идет не о создании совершенно новой части, а об усилении уже имеющихся украинских бригад - меньшими подразделениями, которые могут быстро интегрироваться.

По словам Сандвика, Норвегия играет ведущую роль в этой инициативе, участвуя в поставках оборудования, боеприпасов и в подготовке военных.

Целью является создание полноценной боевой единицы сухопутных войск, которая способна действовать самостоятельно. Количество личного состава бригады обычно составляет от 3 до 5 тысяч военных. Проект является гибким и масштабируемым.

Отдельно министр обороны Норвегии провел встречу с украинским коллегой Рустемом Умеровым. Обсуждали также поддержку Украины в рамках других международных инициатив.

В частности, Норвегия присоединилась к коалиции беспилотников и подписала меморандум о вступлении в коалицию по радиоэлектронной борьбе (РЭБ). Вклад в пакет под руководством Великобритании предусматривает поставку радарных систем и дронов.