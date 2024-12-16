UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Норвегія виділить 240 млн доларів на зміцнення українського флоту

Фото: прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Уряд Норвегії виділить 2,7 мільярда крон (242 млн доларів) на зміцнення українського флоту і надання йому допомоги у стримуванні російських військово-морських сил у Чорному морі.

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Необхідно захистити населення та інфраструктуру України від атак Чорноморського флоту Росії", - сказав він

Стере додав, що також важливо захистити експорт зерна та інших продуктів морем, які приносять Україні важливі доходи.

Зазначимо, що Норвегія залишається одним з основних союзників України.

У листопаді парламентські партії Норвегії домовилися виділити 35 млрд норвезьких крон (3,2 млрд доларів) на допомогу Україні у 2025 році.

Раніше в проєкті держбюджету Норвегії заклали на допомогу Україні у 2025 році тільки 15 млрд крон (близько 1,3 млрд доларів). Однак це викликало невдоволення в опозиційних партій, і бюджет було переглянуто.

Після цього президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере і подякував за збільшення допомоги.

Крім того, до кінця року Норвегія може передати шість винищувачів F-16.

 

За даними британської розвідки, Чорноморський флот Росії втратив чверть своїх кораблів унаслідок українських ударів. Він був змушений піти з Криму, проте зберігає здатність до ракетних запусків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Норвегія