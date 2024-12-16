Норвегия выделит 240 млн долларов на укрепление украинского флота

"Необходимо защитить население и инфраструктуру Украины от атак Черноморского флота России", - сказал он

Стере добавил, что также важно защитить экспорт зерна и других продуктов морем, которые приносят Украине важные доходы.

Большая часть финансирования пойдет на инновации и автономию в рамках Коалиции по морским возможностям, которую Норвегия и Великобритания запустили в прошлом году с целью сделать военно-морской флот Украины более совместимым с западными союзниками.

Поддержка включает в себя пожертвования от Вооруженных сил Норвегии, а также военное оборудование, закупаемое у промышленности для последующей безвозмездной передачи.

Правительство заявило, что средства также будут использованы на операции по разминированию и подготовку украинских солдат.

"Системы, которые мы предоставляем, расширят возможности украинских сил по обнаружению и обезвреживанию мин вдоль побережья", - заявил министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Поддержка Норвегии

Отметим, что Норвегия остается одним из основных союзников Украины.

В ноябре парламентские партии Норвегии договорились выделить 35 млрд норвежских крон (3,2 млрд долларов) на помощь Украине в 2025 году.

Ранее в проект госбюджета Норвегии заложили на помощь Украине в 2025 году только 15 млрд крон (около 1,3 млрд долларов). Однако это вызвало недовольство у оппозиционных партий, и бюджет был пересмотрен.

После этого президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и поблагодарил за увеличение помощи.

Кроме того, до конца года Норвегия может передать шесть истребителей F-16.