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Норвегія виділила ЄБРР ще 130 млн. євро для допомоги енергетиці України

Фото: ЄБРР отримав 130 млн євро для допомоги енергетиці України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Норвегія виділила 1,5 млрд норвезьких крон (близько 130 млн євро) на підтримку діяльності Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) щодо зміцнення енергетичної безпеки в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЄБРР.

За даними прес-служби, про рішення було оголошено під час щорічних зборів ЄБРР та бізнес-форуму, які проходять в Узбекистані.

Цей грант є продовженням гранту у розмірі 2 млрд норвезьких крон (195 млн євро в еквіваленті), який Норвегія надала в листопаді 2022 року, щоб "Нафтогаз" закупив критично важливий газ для забезпечення опалення та електрики для домашніх господарств та підприємств.

Як зазначили у банку, Норвегія приєднується до низки донорів, які через ЄБРР відгукнулися на потреби фінансової та технічної підтримки України. На сьогоднішній день на підтримку української економіки було виділено близько 1,5 млрд євро.

Нагадаємо, Норвегія надасть допомогу Україні у розмірі 6 млрд євро протягом п'яти років.

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