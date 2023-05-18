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Норвегия выделила ЕБРР еще 130 млн евро для помощи энергетике Украины

Фото: ЕБРР получил 130 млн евро для помощи энергетике Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Норвегия выделила 1,5 млрд норвежских крон (около 130 млн евро) на поддержку деятельности Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по укреплению энергетической безопасности в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕБРР.

По данным пресс-службы, о решении было объявлено в ходе ежегодного собрания ЕБРР и бизнес-форума, проходящих в Узбекистане.

Этот грант является продолжением гранта в размере 2 млрд норвежских крон (195 млн евро в эквиваленте), который Норвегия предоставила в ноябре 2022 года, чтобы "Нафтогаз" закупил критически важный газ для обеспечения отопления и электричества для домашних хозяйств и предприятий.

Как отметили в банке, Норвегия присоединяется к ряду доноров, которые через ЕБРР откликнулись на потребности в финансовой и технической поддержке Украине. На сегодняшний день на поддержание украинской экономики было выделено около 1,5 млрд евро.

Напомним, Норвегия представит помощь Украине в размере 6 млрд евро в течение пяти лет.

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