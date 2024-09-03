Норвегія виділила близько 50 млн євро на ППО та дрони для України

Як зазначили у відомстві, Україна отримає більше дронів для війни з росіянами, а також більше засобів ППО для захисту населення України та важливих об'єктів інфраструктури від російських атак.

"Україна гостро потребує більшої кількості військового спорядження, щоб захистити себе від російської агресивної війни. Разом з іншими країнами Норвегія зробить все можливе, щоб зробити свій внесок", - зазначив міністр оборони Бьорн Арільд Грам.

Усього з початку повномасштабної війни в Україні Норвегія внесла 1,8 мільярда норвезьких крон (близько 160 млн євро).

Метою діяльності такого фонду є закупівля озброєнь у промисловості для подальшої передачі Україні.