Норвегія виділила близько 50 млн євро на ППО та дрони для України

Норвегія передасть Міжнародному фонду для України 570 мільйонів норвезьких крон (48,28 мільйона євро). Кошти витратить на закупівлю безпілотників та систем протиповітряної оборони для українських воїнів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу уряду Норвегії.
Як зазначили у відомстві, Україна отримає більше дронів для війни з росіянами, а також більше засобів ППО для захисту населення України та важливих об'єктів інфраструктури від російських атак.
"Україна гостро потребує більшої кількості військового спорядження, щоб захистити себе від російської агресивної війни. Разом з іншими країнами Норвегія зробить все можливе, щоб зробити свій внесок", - зазначив міністр оборони Бьорн Арільд Грам.
Усього з початку повномасштабної війни в Україні Норвегія внесла 1,8 мільярда норвезьких крон (близько 160 млн євро).
Метою діяльності такого фонду є закупівля озброєнь у промисловості для подальшої передачі Україні.
Нагадаємо, у квітні стало відомо, що Норвегія за останні місяці надала Україні військову допомогу на 90 млн євро.
При цьому в червні Норвегія виділила 1,1 млрд крон (близько 74 млн доларів) на відновлення енергетичних об'єктів в Україні, які були пошкоджені внаслідок російських ударів.
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