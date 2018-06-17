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Норвегия может ужесточить требования к мигрантам по изучению языка

НовостиОбщество    17.06.2018 - 22:32
Иллюстративное фото (из открытых источников)
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В норвегии собираются проверять знание языка у иммигрантов

Правительство Норвегии может принять ужесточение требований изучения языка мигрантами. Об этом сообщила министр финансов Норвегии Сив Енсен, передает The Local.

"Это требование к иммигрантам, что они должны учиться норвежском языке, и они должны демонстрировать истинную готовность это сделать. Не может быть такого, чтобы просто сдаться и жить на государственное социальное обеспечение", - сказала министр.

В частности, она предлагает отказаться от действующей нормы, которая гарантирует иммигрантам в Норвегии 600 часов уроков норвежского языка и культуры. Занятия будут происходить и в дальнейшем, однако норвежское правительство собирается ввести проверку мигрантов относительно их уровня владения языком.

Относительно методологии проверки на знание языка в правительстве еще не определились.

Напомним, недавно в Соединенных Штатах Америки заявили, что у иностранных лиц, которые ранее получили американское гражданство, могут отобрать это гражданство, если обнаружат ложную информацию в анкетах во время процесса натурализации.

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Теги публикации: Норвегия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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