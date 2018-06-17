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Норвегія може посилити до мігрантів вимоги щодо вивчення мови

НовиниСуспільство    17.06.2018 - 22:32
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

У норвегії збираються перевіряти знання мови в іммігрантів

Уряд Норвегії може ухвалити посилення вимог вивчення мови мігрантами. Про це повідомила міністр фінансів Норвегії Сів Єнсен, передає The Local.

"Це вимога до іммігрантів, що вони повинні навчатися норвезькій мові, і вони повинні демонструвати справжню готовність це зробити. Не може бути такого, щоб просто здатися та жити на державне соціальне забезпечення", - сказала міністр.

Зокрема, вона пропонує відмовитися від чинної норми, яка гарантує іммігрантам у Норвегії 600 годин уроків норвезької мови та культури. Заняття будуть відбуватися і надалі, проте норвезький уряд збирається запровадити перевірку мігрантів щодо їх рівня володіння мовою.

Щодо методології перевірки на знання мови в уряді ще не визначились.

Нагадаємо, нещодавно у Сполучених Штатах Америки заявили, що в іноземних осіб, які раніше отримали американське громадянство, можуть відібрати це громадянство, якщо виявлять неправдиву інформацію в анкетах під час процесу натуралізації.

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Теги публікації: Норвегия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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