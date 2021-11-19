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Норвегия ужесточает правила въезда с 26 ноября: что изменится

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Пятница 19 ноября 2021 16:29
Норвегия ужесточает правила въезда с 26 ноября: что изменится Фото: Норвегия ужесточает правила въезда с 26 ноября (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Норвежские чиновники приняли решение усилит контроль на пограничных переходах страны. Также рекомендуют отказаться от рукопожатия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AP.

По словам министра юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель, усиление въезда вступает в силу уже с 26 ноября.

Все люди в возрасте от 16 лет должны будут зарегистрироваться на правительственном сайте за несколько дней до выезда, чтобы получить "подтверждение", о котором могут спросить на пограничных пунктах пропуска. В случае его отсутствия - людям могут отказать во въезде.

Министр здравоохранения Ингвильд Кьеркол, со своей стороны, призвала отказаться от рукопожатий во время поздравлений.

"Теперь я призываю всех отказаться от рукопожатия и вернуться к свободному от инфекции способу приветствия", - заявила Кьеркол.

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