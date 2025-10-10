Норвегія та Нідерланди допоможуть з відновленням енергетики України, - Зеленський

Зеленський провів нараду щодо міжнародної роботи за дев’ять місяців року і завдань на наступні три місяці.

"Перше - аудит виконання домовленостей, та перш за все щодо оборонних пакетів і підтримки нашої стійкості, зокрема енергетики. Друге - відносини зі Сполученими Штатами та перемовний трек заради припинення війни. Третє - європейський напрям", - розповів президент.

За його словами, йшлося не лише про перемовини щодо вступу України до ЄС, а й про програми двосторонньої співпраці з партнерами у Європі, а саме європейські інвестиції в українське оборонне виробництво, розвиток спільних виробництв на території партнерів і реалізація таких програм як PURL та SAFE.

Окремо й детально обговорили спрямування російських заморожених активів для повноцінної підтримки оборони й відновлення після російських ударів.

"Наближаємось до рішення щодо активів, і я дякую всім, хто допомагає. Це абсолютно справедливо, щоб Росія платила за війну, яку розпочала, затягує та веде відверто терористично", - зазначив глава держави.

Також, за його словами, готується візит української делегації до Сполучених Штатів.

"Будуть Премʼєр-міністр України, керівник Офісу, уповноважений щодо санкційної політики. Буде й значний компонент візиту по лінії Міноборони України та РНБО. Формуємо план зустрічей. Ми запропонували Америці кілька сильних угод в галузі оборони, які можуть зміцнити обидві наші країни, і маємо зробити більш змістовним наш діалог щодо цих угод", - розповів Зеленський.

Окрім того, під час наради урядовці доповіли президентові щодо потреб енергетики та відновлення після російських ударів.

"Визначили перелік пріоритетних держав, які можуть допомогти саме так, як потрібно, і оперативно. Вже є вагомі домовленості з Норвегією, з Нідерландами - я говорив з премʼєр-міністрами цих країн. Треба все повністю реалізувати на рівні команд", - повідомив глава держави.

Він зазначив, що Україна також розраховує на підтримку деяких інших партнерів. Президент доручив контактувати з ними безпосередньо та доповісти щодо підсумків розмов.

"Фактично ми знаємо, які кроки забезпечать для України достатню підтримку стійкості", - додав він.

Зеленський підкреслив, що Україна цього року буде готова відкрити всі переговорні кластери з ЄС і очікує відповідного поступу від європейських партнерів.

Крім того, глава держави доручив посилити санкційний тиск на Росію, зокрема на доходи від нафти та постачання компонентів для виробництва дронів і ракет.

"Жоден дрон, жодна ракета не могли б бути вироблені Росією самостійно без імпорту критичних компонентів. Ми знаємо, які напрями тиску спрацюють найбільш ефективно", - зазначив президент.