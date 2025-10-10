Норвегия и Нидерланды помогут с восстановлением энергетики Украины, - Зеленский

Есть договоренности с Норвегией и Нидерландами о помощи по восстановлению энергосистемы Украины после российских атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский провел совещание по международной работе за девять месяцев года и задач на следующие три месяца.
"Первое - аудит выполнения договоренностей, и прежде всего по оборонным пакетам и поддержке нашей устойчивости, в частности энергетики. Второе - отношения с Соединенными Штатами и переговорный трек ради прекращения войны. Третье - европейское направление", - рассказал президент.
По его словам, речь шла не только о переговорах по вступлению Украины в ЕС, но и о программах двустороннего сотрудничества с партнерами в Европе, а именно европейские инвестиции в украинское оборонное производство, развитие совместных производств на территории партнеров и реализация таких программ как PURL и SAFE.
Отдельно и подробно обсудили направление российских замороженных активов для полноценной поддержки обороны и восстановления после российских ударов.
"Приближаемся к решению по активам, и я благодарю всех, кто помогает. Это абсолютно справедливо, чтобы Россия платила за войну, которую начала, затягивает и ведет откровенно террористически", - отметил глава государства.
Также, по его словам, готовится визит украинской делегации в Соединенные Штаты.
"Будут Премьер-министр Украины, руководитель Офиса, уполномоченный по санкционной политике. Будет и значительный компонент визита по линии Минобороны Украины и СНБО. Формируем план встреч. Мы предложили Америке несколько сильных соглашений в области обороны, которые могут укрепить обе наши страны, и должны сделать более содержательным наш диалог по этим соглашениям", - рассказал Зеленский.
Кроме того, во время совещания чиновники доложили президенту о потребностях энергетики и восстановления после российских ударов.
"Определили перечень приоритетных государств, которые могут помочь именно так, как нужно, и оперативно. Уже есть весомые договоренности с Норвегией, с Нидерландами - я говорил с премьер-министрами этих стран. Надо все полностью реализовать на уровне команд", - сообщил глава государства.
Он отметил, что Украина также рассчитывает на поддержку некоторых других партнеров. Президент поручил контактировать с ними напрямую и доложить об итогах разговоров.
"Фактически мы знаем, какие шаги обеспечат для Украины достаточную поддержку устойчивости", - добавил он.
Зеленский подчеркнул, что Украина в этом году будет готова открыть все переговорные кластеры с ЕС и ожидает соответствующего прогресса от европейских партнеров.
Кроме того, глава государства поручил усилить санкционное давление на Россию, в частности на доходы от нефти и поставки компонентов для производства дронов и ракет.
"Ни один дрон, ни одна ракета не могли бы быть произведены Россией самостоятельно без импорта критических компонентов. Мы знаем, какие направления давления сработают наиболее эффективно", - отметил президент.
Напомним, в ночь на 10 октября российские оккупанты совершили массированную атаку на Украину.
Как отметил глава МИД Украины Андрей Сибига, российский диктатор Владимир Путин снова вернулся к символистике, ведь оккупанты совершили обстрел именно сегодня - в годовщину первого массированного нападения на энергетическую инфраструктуру Украины в 2022 году.
Враг запустил в направлении Киева ударные дроны. В результате атаки пострадали по меньшей мере 12 человек.
Основными целями врага были объекты энергетической инфраструктуры.
Из-за повреждения энергообъектов в нескольких регионах действуют аварийные графики отключений света, чтобы сохранить работу энергосистемы.
