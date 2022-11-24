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Норвегія розпочала навчання Flotex 22 спільно з Данією та Німеччиною

Фото: Норвегія та інші країни НАТО підготували для Росії скандинавську відповідь на морі (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Збройні сили Норвегії повідомили, що найближчими тижнями військово-морські кораблі та авіаційні підрозділи кількох країн НАТО тренуватимуть ведення бойових дій на морі в норвезьких водах у рамках навчань Flotex 22.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Navy Recognition.

Маневри поділені на кілька етапів. Flotex 22 триває з 21 листопада по 10 грудня, тому в цей період можна очікувати високу активність як на морі, так і в повітрі. З 25 по 27 листопада кілька суден також будуть стояти в порту Буде.

"А от з понеділка, 28 листопада, рівень активності навчань зросте - у норвезьких морських районах Андфіорд та Вогсфіорд будуть проведені бойові стрільби, які можна буде почути з берега. До маневрів залучені підрозділи і техніка союзників Норвегії: морський патрульний літак (MPA) Німеччини та данське морське патрульне судно HDMS Vädderen", - йдеться у повідомленні.

Данський океанський патрульний корабель HDMS Vädderen (Navy Recognition)

Нагадаємо, що з лютого поточного року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Північний флот РФ провів кілька великих навчань, у тому числі у Норвезькому та Баренцевому морях - на північ від материкової частини Норвегії.

Нещодавно прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що з 1 листопада країна підвищує рівень готовності Збройних сил.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що німецькі фрегати, які брали участь у навчаннях союзників біля берегів Норвегії, можуть залишитися в акваторії країни як додатковий захист норвезьких нафтових і газових видобувних платформ.

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Норвегия