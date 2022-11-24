Норвегия начала учения Flotex 22 совместно с Данией и Германией

Маневры поделены на несколько этапов. Flotex 22 проходит с 21 ноября по 10 декабря, поэтому в этот период можно ожидать высокую активность как на море, так и в воздухе. С 25 по 27 ноября несколько судов также будут стоять в порту Буде.

"А вот с понедельника, 28 ноября, уровень активности учений возрастет - в норвежских морских районах Андфьорд и Вогсфьорд будут проведены боевые стрельбы, которые можно будет услышать с берега. К маневрам привлечены подразделения и техника союзников Норвегии: морской патрульный самолет (MPА) и датское морское патрульное судно HDMS Vädderen", - говорится в сообщении.

Датский океанский патрульный корабль HDMS Vädderen (Navy Recognition)

Напомним, что с февраля текущего года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Северный флот РФ провел несколько крупных учений, в том числе в Норвежском и Баренцевом морях - севернее материковой части Норвегии.