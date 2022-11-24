Норвегия начала учения Flotex 22 совместно с Данией и Германией

Вооруженные силы Норвегии сообщили, что в ближайшие недели военно-морские корабли и авиационные подразделения нескольких стран НАТО будут тренировать ведение боевых действий на море в норвежских водах в рамках учений Flotex 22.
Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на сайт Navy Recognition.
Маневры поделены на несколько этапов. Flotex 22 проходит с 21 ноября по 10 декабря, поэтому в этот период можно ожидать высокую активность как на море, так и в воздухе. С 25 по 27 ноября несколько судов также будут стоять в порту Буде.
"А вот с понедельника, 28 ноября, уровень активности учений возрастет - в норвежских морских районах Андфьорд и Вогсфьорд будут проведены боевые стрельбы, которые можно будет услышать с берега. К маневрам привлечены подразделения и техника союзников Норвегии: морской патрульный самолет (MPА) и датское морское патрульное судно HDMS Vädderen", - говорится в сообщении.
Датский океанский патрульный корабль HDMS Vädderen (Navy Recognition)
Напомним, что с февраля текущего года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Северный флот РФ провел несколько крупных учений, в том числе в Норвежском и Баренцевом морях - севернее материковой части Норвегии.
Недавно премьер Норвегии Йонас Гар Стьоре заявил, что с 1 ноября страна повышает уровень готовности Вооруженных сил.
Ранее РБК-Украина сообщало, что немецкие фрегаты, участвовавшие в учениях союзников у берегов Норвегии, могут остаться в акватории страны как дополнительная защита норвежских нефтяных и газовых добывающих платформ.
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