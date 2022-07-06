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Норвегия пропустила российские контейнеры на Шпицберген

Фото: Норвегия пропустила российский груз на Шпицберген (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Норвегия пропустила через границу на архипелаг Шпицберген российские контейнеры, которые ранее застряли в стране из-за санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря МИД Норвегии Ане Хаавардсдаттер Лунде изданию NRK.

По ее словам, два российских контейнера с припасами для города Баренцбург пересекли границу 2 июля и были отправлены на архипелаг кораблем 5 июля.

Спикер объяснила, что из-за санкций груз не мог транспортироваться по территории Норвегии на автомобиле с российской регистрацией. Поэтому контейнеры перевезли с помощью норвежского грузовика от КПП "Стурскуг" в город Тромсе, а далее морским путем на Шпицберген.

Представительница МИД заверила, что Норвегия не собиралась прекращать поставки на Шпицберген.

Ранее мы сообщали, что Норвегия отказалась пропускать российский груз на Шпицберген из-за санкций.

В России в ответ пригрозили Норвегии и заявили, что страна якобы может потерять суверенитет над Шпицбергеном.

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