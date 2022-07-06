Норвегія пропустила російські контейнери на Шпіцберген

Норвегія пропустила через кордон на архіпелаг Шпіцберген російські контейнери, які раніше застрягли в країні через санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар прес-секретаря МЗС Норвегії Ані Хаавардсдаттер Лунде виданню NRK.
За її словами, два російських контейнери з припасами для міста Баренцбург перетнули кордон 2 липня і були відправлені на архіпелаг кораблем 5 липня.
Спікер пояснила, що через санкції вантаж не міг транспортуватися територією Норвегії на автомобілі з російською реєстрацією. Тому контейнери перевезли за допомогою норвезької вантажівки від КПП "Стурскуг" у місто Тромсе, а далі морським шляхом на Шпіцберген.
Представниця МЗС запевнила, що Норвегія не збиралася припиняти поставки на Шпіцберген.
Раніше ми повідомляли, що Норвегія відмовилася пропускати російський вантаж на Шпіцберген через санкції.
У Росії у відповідь пригрозили Норвегії і заявили, що країна нібито може втратити суверенітет над Шпіцбергеном.
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