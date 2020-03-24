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Норвегия продлила ограничительные меры из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 17:59
Норвегия продлила ограничительные меры из-за коронавируса
Фото: Эрна Солберг (flickr.com/hoyre)

Ограничения продлены до 13 апреля

Правительство Норвегии продлило ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Эрна Солберг, передает Reuters.

По ее словам, ограничительные меры в отношении ряда государственных и частных учреждений, включая школы и детские сады, а также запрет на въезд в страну иностранцам продлили до 13 апреля.

"Меры, которые мы ввели, по-видимому, замедляют передачу вируса, но нам нужно больше времени, чтобы увидеть, какой эффект они оказывают", - заявила Солберг.

Изначально ограничения были введены до 26 марта.

Напомним, 15 марта правительство Норвегии приняло решение о введении ряда ограничительных мер в связи с вспышкой коронавируса. В частности, в стране частично закрыли порты и аэропорты для приема иностранных самолетов. Также было принято решение о введении 14-дневного карантина для прибывающих из других стран. Гражданам Норвегии, находящимся за пределами королевства, рекомендуют вернуться домой. Кроме того, работодателям рекомендовано перевести максимально возможное число работников на удаленную форму работы.

Также РБК-Украина писало, что правительство Армении ужесточило меры в рамках режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. Гражданам разрешено покидать дом лишь с паспортом и в случае крайней необходимости. Также закрыли все объекты не критической инфраструктуры, в том числе рестораны и кафе.

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