ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Норвегія продовжила обмежувальні заходи через коронавірус

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 17:59
Норвегія продовжила обмежувальні заходи через коронавірус
Фото: Ерна Солберг (flickr.com/hoyre)

Обмеження триватимуть до 13 квітня

Уряд Норвегії продовжило обмежувальні заходи у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це заявив прем'єр-міністр Ерна Солберг, передає Reuters.

За її словами, обмежувальні заходи відносно ряду державних і приватних установ, включаючи школи і дитячі сади, а також заборону на в'їзд в країну іноземцям продовжено до 13 квітня.

"Заходи, які ми запровадили, мабуть, уповільнюють передачу вірусу, але нам потрібно більше часу, щоб побачити, який ефект вони роблять", - заявила Солберг.

Спочатку обмеження були введені до 26 березня.

Нагадаємо, 15 березня уряд Норвегії прийняв рішення про введення низки обмежувальних заходів у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Зокрема, в країні частково закрили порти і аеропорти для прийому іноземних літаків. Також було прийнято рішення про запровадження 14-денного карантину для прибувають з інших країн. Громадянам Норвегії, які перебувають за межами королівства, рекомендують повернутися додому. Крім того, роботодавцям рекомендовано перевести максимально можливе число працівників на віддалену форму роботи.

Також РБК-Україна писало, що уряд Вірменії посилила заходи в рамках режиму надзвичайного стану у зв'язку з пандемією коронавірусу. Громадянам дозволено залишати будинок лише з паспортом та в разі крайньої необхідності. Також закрили всі об'єкти критичної інфраструктури, у тому числі ресторани і кафе.

Жорсткі заходи карантину підтримують 75% мешканців міст в Україні Коронавірус виявили у військовослужбовців місії НАТО в Афганістані
Новини України НорвегияограничениеКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся