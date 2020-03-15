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Из-за коронавируса Норвегия вышлет иностранцев без вида на жительство

Новости » Коронавирус     15.03.2020 - 14:03
Из-за коронавируса Норвегия вышлет иностранцев без вида на жительство
Фото: премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг (wikimedia.orgKjetil_r)

Такое решение приняло правительство страны на заседании 15 марта

Правительство Норвегии на своем заседании в воскресенье, 15 марта, одобрило высылку из страны всех иностранцев, не имеющих вида на жительство в королевстве, в качестве меры для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на сайт ведомства.

Также Кабмин страны принял ряд дополнительных мер.

"Предписание о высылке иностранцев без вида на жительство из соображений общественной безопасности", - указано на сайте правительства.

Отметим, ранее Норвегия решила частично закрыть с понедельника порты и аэропорты для приема иностранных самолетов. Также было принято решение о введении 14-дневного карантина для прибывающих из других стран. Гражданам Норвегии, находящимся за пределами королевства, рекомендуют вернуться домой. Кроме того, работодателям рекомендовано перевести максимально возможное число работников на удаленную форму работы.

Кроме того, школы и детские сады закрыты, жителям Норвегии не рекомендовали уезжать на дачи, а тем, кто это уже сделал, предписано вернуться. К вечеру субботы число зараженных в Норвегии превысило 1 тысячу человек, трое пожилых людей скончались.

Напомним, нидерландские ученые впервые обнаружили антитело, которое блокирует инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19. Профессор клеточной биологии Франк Гросфелд считает, что выявленное антитело может быть использовано для изготовления лекарств против коронавируса.

Как писало РБК-Украина ранее, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 сегодня в мире превысило 150 тысяч.

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