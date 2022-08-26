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Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций против России

Фото: министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций Европейского союза против России за полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Норвегии.

Сообщается, что седьмой пакет уже включен в норвежское законодательство и сегодня вступает в силу.

"Мы снова действуем совместно с ЕС, чтобы ввести санкции против России, чтобы сохранить давление на российское правительство и членов российской элиты. Эти санкции - необходимый ответ на жестокое и неспровоцированное нападение России на Украину", - заявила министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт.

Седьмой пакет санкций против России

С 21 июля 2022 года в санкционные списки попали 54 физических и 10 юридических лиц России, в том числе крупнейшее финансовое учреждение страны "Сбербанк". В общей сложности под санкциями уже более 1 200 физических и более 100 юридических лиц.

Кроме того, седьмой пакет вводит запрет на импорт российского золота, запрет на открытие депозитов для граждан Российской Федерации или компаний. Также предполагается усиленный экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения и передовых технологий.

Напомним, на сегодня страны Евросоюза обсуждают следующий пакет санкций против России. Некоторые из них предлагают ввести полный визовый бан для россиян.

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НорвегияСанкции против России