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Норвегія приєдналася до сьомого пакету санкцій проти Росії

Фото: міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хюітфельдт (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Норвегія приєдналася до сьомого пакету санкцій Європейського союзу проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Норвегії.

Повідомляється, що сьомий пакет вже включений в норвезьке законодавство і сьогодні набуває чинності.

"Ми знову діємо спільно з ЄС, щоб запровадити санкції проти Росії, щоб зберегти тиск на російський уряд і членів російської еліти. Ці санкції - необхідна відповідь на жорстокий і неспровокований напад Росії на Україну", - заявила міністр закордонних справ Аннікен Хюітфельдт.

Сьомий пакет санкцій проти Росії

З 21 липня 2022 року в санкційні списки потрапили 54 фізичні і 10 юридичних осіб Росії, в тому числі найбільша фінансова установа країни "Сбербанк". Загалом під санкціями вже більше 1 200 фізичних і більше 100 юридичних осіб.

Крім того, сьомий пакет вводить заборону на імпорт російського золота, заборону на відкриття депозитів для громадян Російської Федерації або компаній. Також передбачається посилений експортний контроль щодо товарів подвійного призначення і передових технологій.

Нагадаємо, на сьогодні країни Євросоюзу обговорюють наступний пакет санкцій проти Росії. Деякі з них пропонують запровадити повний візовий бан для росіян.

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НорвегияСанкції проти Росії