Норвегія приєднується до коаліції безпілотників для України. Це посилить військову підтримку та допоможе захистити критичну інфраструктуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Норвегії.
Міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік заявив, що Норвегія вже робить великий внесок у придбання та розробку безпілотників.
"Ми бачимо, що для нас природно, що Норвегія також стає членом коаліції безпілотників, яка була створена", - говорить міністр.
Він наголосив, що Україна має сильну потребу в більшій кількості військового обладнання для захисту від російської агресії. Та зауважив, що безпілотники та безпілотні технології є важливою частиною цього як для захисту критичної інфраструктури, так і для використання на передовій.
Зауважимо, що Норвегія приєднується до коаліції безпілотників для України, які були створені восени 2023 року та сприяють координації та узгодженню дій для посилення української бойової потужності в короткостроковій перспективі та розбудови спроможностей для оборони та стримування в довгостроковій перспективі.
Нагадаємо, що минулого місяця Україна домовилася з Норвегією про посилення оборонної співпраці.
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