Україна домовилася з Норвегією про нові інвестиції та оборонну співпрацю

Україна домовилася з Норвегією про посилення оборонної співпраці. Також країна пообіцяла направити нові інвестиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в X (Twitter).

"Я ціную непохитну відданість Норвегії зміцненню України та спільній роботі для досягнення миру через силу", - додав український міністр.

За словами Сибіги, Україна та Норвегія домовилися про розширення двостороннього оборонно-промислового співробітництва та збільшення інвестицій в Україну.

Глава МЗС на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі провів зустріч з міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде.

Інвестиції в українську зброю

Нагадаємо, Україна та Данія заснували новий проект, в рамках якого партнери можуть інвестувати у виробництво української зброї. Йдеться про "данську модель". Передбачається, що країни-партнери направляють інвестиції у виробництво зброї в Україні і отримують доступ до технологій.

Зокрема, до ініціативи, крім Данії, вже приєдналися Литва та Швеція.

Литва пообіцяла надати 10 млн євро на виробництво далекобійної зброї, зокрема проєкту "Паляниця". Швеція своєю чергою надасть кошти на виробництво українських далекобійних дронів.

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