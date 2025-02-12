Норвегия присоединяется к коалиции беспилотников для Украины

Министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик заявил, что Норвегия уже делает большой вклад в приобретение и разработку беспилотников.

"Мы видим, что для нас естественно, что Норвегия также становится членом коалиции беспилотников, которая была создана", - говорит министр.

Он отметил, что Украина имеет сильную потребность в большем количестве военного оборудования для защиты от российской агрессии. И отметил, что беспилотники и беспилотные технологии являются важной частью этого как для защиты критической инфраструктуры, так и для использования на передовой.