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Норвегия присоединяется к коалиции беспилотников для Украины

Фото: Норвегия присоединяется к коалиции беспилотников для Украины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Норвегия присоединяется к коалиции беспилотников для Украины. Это усилит военную поддержку и поможет защитить критическую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Норвегии.

Министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик заявил, что Норвегия уже делает большой вклад в приобретение и разработку беспилотников.

"Мы видим, что для нас естественно, что Норвегия также становится членом коалиции беспилотников, которая была создана", - говорит министр.

Он отметил, что Украина имеет сильную потребность в большем количестве военного оборудования для защиты от российской агрессии. И отметил, что беспилотники и беспилотные технологии являются важной частью этого как для защиты критической инфраструктуры, так и для использования на передовой.

Заметим, что Норвегия присоединяется к коалиции беспилотников для Украины, которые были созданы осенью 2023 года и способствуют координации и согласованию действий для усиления украинской боевой мощи в краткосрочной перспективе и развития возможностей для обороны и сдерживания в долгосрочной перспективе.

Напомним, что в прошлом месяце Украина договорилась с Норвегией об усилении оборонного сотрудничества.

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