Норвегія придбає Україні безпілотники на 640 млн доларів

За словами голови норвезького уряду Йонаса Гар Стьоре, дрони мають вирішальне значення для України у боротьбі з Російською Федерацією (РФ). У тому ж числі важливі у захисті критичної інфраструктури та в боях на передовій.

Оголошення допомоги відповідає одній із цілей збільшеного бюджету в розмірі 50 млрд крон (4,92 млрд доларів). Як зазначається на сайті, уряд надає пріоритет задоволенню військових потреб України, серед яких протиповітряна оборона, дрони, артилерія та закупівля обладнання у української промисловості.

"Ця підтримка сприятиме створенню незалежної української здатності до стримування, що буде важливо також у разі укладення мирної угоди. Норвегія закуповує матеріали, які є дуже важливими для України в її оборонній боротьбі. Ми продовжимо надавати підтримку в галузі морської безпеки та протиповітряної оборони, дронів та автономних систем", - заявив голова Міністерства оборони Торе Сандвік.