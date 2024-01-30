Норвегія посилює правила для українських біженців: нові умови

Уряд Норвегії оголосив про плани посилити правила для українських біженців, щоб знизити потік людей до країни. Зокрема, йдеться про обмеження виплат та пільг.
Нові заходи мають урівняти допомогу із програмами підтримки українців в інших країнах на півночі Європи, повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал уряду Норвегії.
Понад половина українських біженців, які приїжджають до північних країн, обирають захист в Норвегії. Норвегія планує запровадити додаткові заходи, щоб зрівняти кількість прибулих.
"Велика кількість новоприбулих збільшує тиск на муніципалітети щодо здатності обслуговувати населення. Щоб продовжувати контрольовано приймати переселенців з України та надавати їм належні послуги у муніципалітетах, ми пропонуємо нові заходи щодо обмеження пільг та послуг", – заявила міністр праці та соціальної політики Тоньє Бренна.
Зазначається, що цієї зими уряд вже запровадив низку заходів для зменшення кількості прибуттів, але потік людей до Норвегії все ще високий. Тому уряд пропонує подальші обмежуючі заходи.
"Ми повинні уникнути ситуації, коли тиск на муніципалітети стане настільки високим, що нам буде складно допомагати Україні", – каже міністр юстиції та з надзвичайних ситуацій Емілі Енгер Мель.
Нові зміни, які пропонує уряд:
Зміни, що стосуються часу проживання, стоматологічних послуг та інтродукційних виплат, направляються на слухання.
На початку зими у Норвегії уряд представив також такі зміни для українців:
Також влада посилить ознайомлювальну програму і поставить конкретні вимоги щодо її спрямованості.
"Більше біженців мають швидше вийти на роботу, і ми очікуємо, що українці швидко вивчать мову та зможуть себе забезпечувати. Водночас ми будемо пропонувати заходи, орієнтовані на отримання роботи. У багатьох місцях є велика потреба в робочій силі. Українські біженці мають стати ресурсом. Ми знаємо, що українці хочуть працювати та забезпечувати себе, і що вони готові до роботи не лише за своєю кваліфікацією", – зазначила міністр праці.
Серед майбутніх змін:
Нагадаємо, ми писали, що у Норвегії запровадили важливу умову для українців. Йдеться про відмову у захисті для людей із подвійним громадянством.
Раніше для українців у Норвегії ввели суворе обмеження. Українські біженці, які відвідують батьківщину, ризикують втратити тимчасовий захист у цій країні. Поїхати до України можна буде лише в особливих випадках.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.