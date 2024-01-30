Норвегия ужесточает правила для украинских беженцев: новые условия

Новые меры по уменьшению потока людей

Более половины украинских беженцев, приезжающих в северные страны, выбирают защиту в Норвегии. Норвегия планирует ввести дополнительные меры для сравнения количества прибывших.

"Большое количество новоприбывших увеличивает давление на муниципалитеты по возможностям обслуживать население. Чтобы продолжать контролируемо принимать переселенцев из Украины и предоставлять им надлежащие услуги в муниципалитетах, мы предлагаем новые меры по ограничению льгот и услуг", –заявила министр труда и социальной политики Тонье Бренна.

Отмечается, что этой зимой правительство уже ввело ряд мер для уменьшению количества прибытий, но поток людей в Норвегию все еще высокий. Поэтому правительство предлагает дальнейшие ограничительные меры.

"Мы должны избежать ситуации, когда давление на муниципалитеты станет настолько высоким, что нам будет сложно помогать Украине", – говорит министр юстиции и по чрезвычайным ситуациям Эмили Энгер Мель.

Новые изменения, предлагаемые правительством:

украинцы больше не будут получать финансовую помощь, если решат жить в частном жилье, а не в приюте для беженцев;

новоприбывшие украинцы не будут иметь возможности жить в приютах для беженцев с домашними животными, потому что не государство больше не будет покрывать расходы на животных;

требование проживать в стране 5 лет, чтобы получить право на бесплатные стоматологические услуги для лиц от 19 до 24 лет, находящихся под временной коллективной защитой;

введение требования проживать стране в течение 12 месяцев, чтобы получить право на единовременную выплату при рождении ребенка в 92 648 норвежских крон (8200 евро);

требование относительно более длительного проживания в Норвегии для получения базовых и дополнительных льгот. На сегодняшний день для получения этих льгот нет требований по продолжительности проживания;

сократить выплаты во время ознакомительной программы для пар без детей примерно на 6000 норвежских крон (530 евро) в месяц.

Изменения, касающиеся времени проживания, стоматологических услуг и интродукционных выплат направляются на слушания.

Фото: Временное размещение беженцев в Норвегии (gettyimages.com)

Какие еще изменения правительство предлагало этой зимой

В начале зимы в Норвегии правительство также представило следующие изменения для украинцев:

ограниченная возможность путешествовать между Украиной и Норвегией;

украинцам, которые едут в другие места, кроме национального центра регистрации в муниципалитете Роде, жилье или транспорт больше не будут предлагать;

предложение отменить выплаты государственной помощи на детей в возрасте до 18 лет по перерасчету передано на слушание с конечным сроком для слушаний 6 февраля;

людей активно информируют о том, что для получения ряда льгот через фонд социальной защиты населения существуют требования по сроку проживания в Норвегии.

Новые условия для быстрого трудоустройства украинцев

Также власти усилят ознакомительную программу и выставят конкретные требования по ее направленности.

"Больше беженцев должны скорее выйти на работу, и мы ожидаем, что украинцы быстро изучат язык и смогут себя обеспечивать. В то же время мы будем предлагать меры, ориентированные на получение работы. Во многих местах есть большая потребность в рабочей силе. Украинские беженцы должны стать ресурсом. Мы знаем, что украинцы хотят работать и обеспечивать себя и что они готовы к работе не только по своей квалификации", – отметила министр труда.

Среди будущих изменений: