Норвегия ужесточает правила для украинских беженцев: новые условия

Правительство Норвегии объявило о планах ужесточить правила для украинских беженцев, чтобы снизить поток людей в страну. В частности, речь идет об ограничении выплат и льгот.
Новые меры должны уравнять помощь с программами поддержки украинцев в других странах на севере Европы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал правительства Норвегии.
Более половины украинских беженцев, приезжающих в северные страны, выбирают защиту в Норвегии. Норвегия планирует ввести дополнительные меры для сравнения количества прибывших.
"Большое количество новоприбывших увеличивает давление на муниципалитеты по возможностям обслуживать население. Чтобы продолжать контролируемо принимать переселенцев из Украины и предоставлять им надлежащие услуги в муниципалитетах, мы предлагаем новые меры по ограничению льгот и услуг", –заявила министр труда и социальной политики Тонье Бренна.
Отмечается, что этой зимой правительство уже ввело ряд мер для уменьшению количества прибытий, но поток людей в Норвегию все еще высокий. Поэтому правительство предлагает дальнейшие ограничительные меры.
"Мы должны избежать ситуации, когда давление на муниципалитеты станет настолько высоким, что нам будет сложно помогать Украине", – говорит министр юстиции и по чрезвычайным ситуациям Эмили Энгер Мель.
Новые изменения, предлагаемые правительством:
Изменения, касающиеся времени проживания, стоматологических услуг и интродукционных выплат направляются на слушания.
В начале зимы в Норвегии правительство также представило следующие изменения для украинцев:
Также власти усилят ознакомительную программу и выставят конкретные требования по ее направленности.
"Больше беженцев должны скорее выйти на работу, и мы ожидаем, что украинцы быстро изучат язык и смогут себя обеспечивать. В то же время мы будем предлагать меры, ориентированные на получение работы. Во многих местах есть большая потребность в рабочей силе. Украинские беженцы должны стать ресурсом. Мы знаем, что украинцы хотят работать и обеспечивать себя и что они готовы к работе не только по своей квалификации", – отметила министр труда.
Среди будущих изменений:
Напомним, мы писали, что в Норвегии ввели важное условие для украинцев. Речь идет об отказе в защите для людей с двойным гражданством.
Ранее для украинцев в Норвегии ввели строгое ограничение. Украинские беженцы, посещающие родину, рискуют потерять временную защиту в этой стране. Поехать в Украину можно будет только в особых случаях.
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