Норвегія поповнила список незгодних із поверненням Росії до змагань УЄФА

Норвезька футбольна асоціація поповнила перелік організацій, що бойкотують повернення російських юнацьких команд на міжнародну арену під егідою Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Скандинавські функціонери стали на бік добра. Вони приєдналися до України, Англії, Швеції, Данії, Польщі, Латвії та Литви в питанні незгоди зі зняттям обмежень зі збірних Росії U-17.
"Норвезька футбольна асоціація не погоджується з рішенням УЄФА знову дозволити молодіжним збірним Росії брати участь у міжнародних змаганнях. Ми не знали, що УЄФА займався цим важливим питанням, тож чекали кращого вирішення. Ми дотримуємося позиції, що норвезькі команди не гратимуть з російськими, допоки триватиме війна", – йдеться в заяві асоціації.
Норвезькі функціонери готові були б погодитися з тезою УЄФА про те, що діти не повинні страждати через вчинки дорослих. Однак, наразі не бачать можливості відокремити національний футбол від російського народу. Більше того, повернення росіян у турніри режим використає у власній пропаганді.
Раніше УЄФА несподівано повернув до змагань юнацькі команди з Росії. Відтепер збірні U-17 зможуть знову виступати на міжнародній арені. Таке рішення союз мотивував турботою про неповнолітніх футболістів.
До слова, англійська Футбольна асоціація відреагувала на рішення УЄФА відмовою грати проти збірних Росії.
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