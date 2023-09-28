UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Норвегія поповнила список незгодних із поверненням Росії до змагань УЄФА

Фото: Збірна Норвегії U-17 грати проти росіян не збирається (fotball.no)
Автор: Антон Федорців

Норвезька футбольна асоціація поповнила перелік організацій, що бойкотують повернення російських юнацьких команд на міжнародну арену під егідою Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Скандинавські функціонери стали на бік добра. Вони приєдналися до України, Англії, Швеції, Данії, Польщі, Латвії та Литви в питанні незгоди зі зняттям обмежень зі збірних Росії U-17.

"Норвезька футбольна асоціація не погоджується з рішенням УЄФА знову дозволити молодіжним збірним Росії брати участь у міжнародних змаганнях. Ми не знали, що УЄФА займався цим важливим питанням, тож чекали кращого вирішення. Ми дотримуємося позиції, що норвезькі команди не гратимуть з російськими, допоки триватиме війна", – йдеться в заяві асоціації.

Норвезькі функціонери готові були б погодитися з тезою УЄФА про те, що діти не повинні страждати через вчинки дорослих. Однак, наразі не бачать можливості відокремити національний футбол від російського народу. Більше того, повернення росіян у турніри режим використає у власній пропаганді.

Раніше УЄФА несподівано повернув до змагань юнацькі команди з Росії. Відтепер збірні U-17 зможуть знову виступати на міжнародній арені. Таке рішення союз мотивував турботою про неповнолітніх футболістів.

До слова, англійська Футбольна асоціація відреагувала на рішення УЄФА відмовою грати проти збірних Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяФутболСанкції проти Росії