Норвегия пополнила список несогласных с возвращением России в соревнования УЕФА

Скандинавские функционеры приняли сторону добра. Они присоединились к Украине, Англии, Швеции, Дании, Польше, Латвии и Литве по вопросу несогласия со снятием ограничений со сборных России U-17.

"Норвежская футбольная ассоциация не соглашается с решением УЕФА снова разрешить молодежным сборным России участвовать в международных соревнованиях. Мы не знали, что УЕФА занимался этим важным вопросом, поэтому ждали лучшего решения. Мы придерживаемся позиции, что норвежские команды не будут играть с российскими, пока будет продолжаться война", – говорится в заявлении ассоциации.

Норвежские функционеры готовы были согласиться с тезисом УЕФА о том, что дети не должны страдать из-за поступков взрослых. Однако пока не видят возможности отделить национальный футбол от российского народа. Более того, возвращение россиян в турниры режим использует в своей пропаганде.

Ранее УЕФА неожиданно вернул в соревнования юношеские команды из России. Теперь сборные U-17 смогут снова выступать на международной арене. Такое решение союз мотивировал заботой о несовершеннолетних футболистах.