Норвегія планує значно посилити витрати на оборону України, - прем'єр

Під час виступу в парламенті країни, голова уряду заявив про розчарування "сценами" в Овальному кабінету й будь-яким потенційним розколом між європейськими союзниками і Сполученими Штатами Америки (США).

Звертаючись до адміністрації Штатів, він заявив, що поділяє їх бажання досягти мирної угоди, втім, "ніхто не хоче миру більше, ніж Україна". Зокрема застеріг від наївних поглядів на Росію.

У тому ж числі він назвав прикрою паузу у військовій допомозі Україні з боку Вашингтона та відзначив провідну роль Британії, а також Франції у питанні підтримки Києва.

За його словами, сьогодні він зустрінеться з лідерами інших партій країни, що обговорити прискорення військових закупівель і виробництва.

Підтримка України з боку Норвегії

Норвегія з перших днів повномасштабної війни активно підтримує Україну, надаючи військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Осло передало Києву системи ППО, артилерію, бронетехніку та ракети, а також фінансує закупівлю зброї через міжнародні фонди. Крім того, Норвегія сприяє посиленню української енергосистеми, постачаючи обладнання та виділяючи кошти на її відновлення після російських атак.

Нещодавно прем'єр Норвегії заявив, що уряд незабаром звернеться до парламенту з проханням збільшити фінансову підтримку України.