Норвегия планирует значительно усилить расходы на оборону Украины, - премьер

Во время выступления в парламенте страны, глава правительства заявил о разочаровании "сценами" в Овальном кабинете и любым потенциальным расколом между европейскими союзниками и Соединенными Штатами Америки (США).

Обращаясь к администрации Штатов, он заявил, что разделяет их желание достичь мирного соглашения, впрочем, "никто не хочет мира больше, чем Украина". В частности предостерег от наивных взглядов на Россию.

В том же числе он назвал досадной паузу в военной помощи Украине со стороны Вашингтона и отметил ведущую роль Британии, а также Франции в вопросе поддержки Киева.

По его словам, сегодня он встретится с лидерами других партий страны, чтобы обсудить ускорение военных закупок и производства.

Поддержка Украины со стороны Норвегии

Норвегия с первых дней полномасштабной войны активно поддерживает Украину, предоставляя военную, финансовую и гуманитарную помощь. Осло передало Киеву системы ПВО, артиллерию, бронетехнику и ракеты, а также финансирует закупку оружия через международные фонды. Кроме того, Норвегия способствует усилению украинской энергосистемы, поставляя оборудование и выделяя средства на ее восстановление после российских атак.

Недавно премьер Норвегии заявил, что правительство вскоре обратится в парламент с просьбой увеличить финансовую поддержку Украины.