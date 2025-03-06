Норвегия планирует значительно усилить расходы на оборону Украины, - премьер

Норвегия планирует усилить поддержку обороны Украины путем увеличения расходов на помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере, которого цитирует The Guardian.
Во время выступления в парламенте страны, глава правительства заявил о разочаровании "сценами" в Овальном кабинете и любым потенциальным расколом между европейскими союзниками и Соединенными Штатами Америки (США).
Обращаясь к администрации Штатов, он заявил, что разделяет их желание достичь мирного соглашения, впрочем, "никто не хочет мира больше, чем Украина". В частности предостерег от наивных взглядов на Россию.
В том же числе он назвал досадной паузу в военной помощи Украине со стороны Вашингтона и отметил ведущую роль Британии, а также Франции в вопросе поддержки Киева.
По его словам, сегодня он встретится с лидерами других партий страны, чтобы обсудить ускорение военных закупок и производства.
Норвегия с первых дней полномасштабной войны активно поддерживает Украину, предоставляя военную, финансовую и гуманитарную помощь. Осло передало Киеву системы ПВО, артиллерию, бронетехнику и ракеты, а также финансирует закупку оружия через международные фонды. Кроме того, Норвегия способствует усилению украинской энергосистемы, поставляя оборудование и выделяя средства на ее восстановление после российских атак.
Недавно премьер Норвегии заявил, что правительство вскоре обратится в парламент с просьбой увеличить финансовую поддержку Украины.
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