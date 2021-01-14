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Норвегия планирует ввести обязательный COVID-тест на границах

Осло, Четверг 14 января 2021 11:33
Норвегия планирует ввести обязательный COVID-тест на границах
Фото: COVID-тест (freepik)
Автор: Андрей Козловский

Норвегия планирует ввести обязательное тестирование на коронавирус для тех, кто будет въезжать в страну. За невыполнение требований людей будут штрафовать на 20 тысяч норвежских крон (2 тысячи евро).

Об этом сообщает The Local.

"Как только будут увеличены возможности тестирования в целом, нашей целью станет внедрение обязательного тестирования на границах", - сказала министр юстиции Моника Меланд.

Она также добавила, что такие меры нужны для того, чтобы максимально снизить распространение коронавирусной инфекции. Пока конкретных дат относительно такого нововведения нет.

Отмечается, что Норвегия уже имеет одни из самых строгих правил въезда в Европе. Путешественникам, чтобы въехать в страну нужно предоставить отрицательный тест, сделанный в течение последних 72 часов, зарегистрироваться в местных органах власти и в большинстве случаев пройти семидневный карантин. Они также должны пройти еще один тест в течение 24 часов после прибытия.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Норвегии усилило карантин с 4 по 18 января. Премьер-министр Эрна Солберг рассказала, что тенденция к росту заболеваемости COVID-19 есть в более чем 40 муниципалитетах.

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