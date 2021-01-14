Норвегія планує запровадити обов'язковий COVID-тест на кордонах

Фото: COVID-тест (freepik)

Норвегія планує запровадити обов'язкове тестування на коронавірус для тих, хто в'їжджатиме в країну. За невиконання вимог людей штрафуватимуть на 20 тисяч норвезьких крон (2 тисячі євро).

Про це повідомляє The Local.

"Як тільки будуть збільшені можливості тестування в цілому, нашою метою стане запровадження обов'язкового тестування на кордонах", - сказала міністр юстиції Моніка Меланд.

Вона також додала, що такі заходи потрібні для того, щоб максимально знизити розповсюдження коронавірусної інфекції. Наразі конкретних дат щодо такого нововведення немає.

Зазначається, що Норвегія вже має одні з найсуворіших правил в'їзду в Європі. Мандрівникам, щоб в'їхати в країну потрібно надати негативний тест, зроблений протягом останніх 72 годин, зареєструватися в місцевих органах влади і у більшості випадків пройти семиденний карантин. Вони також повинні пройти ще один тест протягом 24 годин після прибуття.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що уряд Норвегії посилив карантин з 4 по 18 січня. Прем'єр-міністр Ерна Солберг розповіла, що тенденція до зростання захворюваності COVID-19 є в більш ніж 40 муніципалітетах.