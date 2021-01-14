ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Норвегія планує запровадити обов'язковий COVID-тест на кордонах

Осло, Четвер 14 січня 2021 11:33
Норвегія планує запровадити обов'язковий COVID-тест на кордонах
Фото: COVID-тест (freepik)
Автор: Андрій Козловський

Норвегія планує запровадити обов'язкове тестування на коронавірус для тих, хто в'їжджатиме в країну. За невиконання вимог людей штрафуватимуть на 20 тисяч норвезьких крон (2 тисячі євро).

Про це повідомляє The Local.

"Як тільки будуть збільшені можливості тестування в цілому, нашою метою стане запровадження обов'язкового тестування на кордонах", - сказала міністр юстиції Моніка Меланд.

Вона також додала, що такі заходи потрібні для того, щоб максимально знизити розповсюдження коронавірусної інфекції. Наразі конкретних дат щодо такого нововведення немає.

Зазначається, що Норвегія вже має одні з найсуворіших правил в'їзду в Європі. Мандрівникам, щоб в'їхати в країну потрібно надати негативний тест, зроблений протягом останніх 72 годин, зареєструватися в місцевих органах влади і у більшості випадків пройти семиденний карантин. Вони також повинні пройти ще один тест протягом 24 годин після прибуття.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що уряд Норвегії посилив карантин з 4 по 18 січня. Прем'єр-міністр Ерна Солберг розповіла, що тенденція до зростання захворюваності COVID-19 є в більш ніж 40 муніципалітетах.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Норвегия

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся